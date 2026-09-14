CG Weather News: बारिश से मिलेगी राहत, अब बढ़ेगा तापमान! छत्तीसगढ़ में आज से मानसून पड़ेगा धीमा

Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 14 सितंबर से प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम होने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश की तीव्रता घटने के साथ कई इलाकों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।