Mahasamund Fire: रिपेयरिंग दुकान में भीषण आग, टीवी-फ्रिज समेत लाखों का सामान जलकर खाक

Mahasamund Fire: छत्तीसगढ़ के महासमुंद शहर के इमलीभाठा वार्ड में रविवार को टीवी-फ्रिज रिपेयरिंग दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान से काले धुएं का गुबार उठने लगा। धुआं देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दुकान के अंदर रखा टीवी, फ्रिज और रिपेयरिंग से जुड़ा अन्य सामान आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक नुकसान लाखों रुपए का बताया जा रहा है।