महासमुंद में खौफनाक हादसा! कार-बाइक की भिड़ंत के बाद नदी में गिरे दोनों वाहन, एक की मौत, दूसरा युवक लापता

Mahasamund Road Accident: छत्तीसगढ़ में तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन होने वाले हादसों में लोगों की जान जा रही है। इसी बीच महासमुंद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां जोक नदी के पुराने पुल पर कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पुल से नीचे नदी में जा गिरे। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक गहरे पानी में लापता हो गया है। उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है।