26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

महासमुंद

Chhattisgarh Monsoon 2026: महासमुंद की खुशखबरी- ट्रिपल सिस्टम से मानसून कोटा पूरा, केशवा जलाशय 6 साल बाद ओवरफ्लो की राह पर

Monsoon 2026 Mahasamund: महासमुंद में इस बार मानसून ने बारिश के सारे पुराने अनुमान पीछे छोड़ दिए हैं। अगस्त खत्म होने से पहले ही जिले में पूरे मानसून सीजन की सामान्य बारिश का आंकड़ा पार हो गया है।
2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Khyati Parihar

Aug 26, 2026

Monsoon Trough

वक्त से पहले ही बरस गया मानसून का पूरा कोटा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Mahasamund Monsoon Quota: इस बार मानसून ने महासमुंद को पानी की कमी का मौका ही नहीं दिया। बादलों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अगस्त खत्म होने से पहले ही पूरे सीजन में होने वाली सामान्य बारिश का आंकड़ा पार हो गया।

कहीं खेतों में धान की फसल के ऊपर तक पानी चढ़ आया है, तो कहीं वर्षों से पर्याप्त पानी का इंतजार कर रहे जलाशय लबालब हो उठे हैं। एक जून से 25 अगस्त तक 1016 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है, जबकि पूरे मानसून सीजन में 993 मिमी बारिश का अनुमान था। छह साल बाद केशवा जलाशय का 36 फीट तक भरना इस बदले मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर है। पानी की इस भरपूर आमद ने जलस्रोतों को नई जिंदगी दी है, लेकिन खेतों में पानी का ठहराव किसानों के लिए परेशानी बन गया है। अब महासमुंद जिले में बारिश से ज्यादा नजर इस बात पर है कि खेतों का पानी कब उतरेगा और फसल कितनी सुरक्षित रह पाएगी।

बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने निम्न दबाव के क्षेत्र ने मानसूनी गतिविधियों को ताकत दी। इसके साथ अमृतसर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक फैली मानसून द्रोणिका सक्रिय रही। उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक बनी एक अन्य द्रोणिका का प्रभाव भी जिले के मौसम पर पड़ा। इन्हीं मौसमी परिस्थितियों के चलते लगातार झमाझम बारिश का दौर बना रहा।

इस वर्ष बारिश सामान्य से अधिक

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, इस वर्ष बारिश सामान्य स्थिति से अधिक रही है। पिछले कुछ वर्षों में जिले में औसत से कम वर्षा का सिलसिला रहा था। मानसून शुरू होने से पहले भी इस बार कम बारिश की आशंका जताई गई थी, लेकिन अगस्त आते-आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अच्छी वर्षा का असर जलस्रोतों पर साफ दिखाई दे रहा है। कोडार बांध करीब दो सप्ताह पहले ही भर चुका है।

छह साल बाद केशवा में 36 फीट पानी

इस मानसून की सबसे बड़ी उपलब्धियों में जिले के जलाशयों का भरना भी शामिल है। कोडार बांध में पर्याप्त जलभराव पहले ही हो चुका है। इसके बाद केशवा जलाशय ने भी छह साल बाद पूर्ण भराव का स्तर छुआ है। केशवा में पानी 36 फीट तक पहुंचने से जलस्रोत की स्थिति मजबूत हुई है।

हालांकि, लगातार बारिश के बीच बांधों और जलाशयों के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासनिक अमला सतर्क है। संभावित जलभराव और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नदी-नालों में उफान के कारण ग्रामीण और निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसून सीजन का एक महीना और बाकी है।

पिथौरा सबसे आगे वर्षा

एक जून से अब तक पिथौरा 1187 मिमी के साथ सबसे आगे है। सरायपाली में 1178, बसना में 1011, बागबाहरा में 922, महासमुंद में 936 और कोमाखान में 864 मिमी वर्षा हुई। 25 अगस्त को महासमुंद में 66, सरायपाली में 44, बसना में 37, बागबाहरा में 32 और कोमाखान में 30 मिमी वर्षा हुई। पिथौरा में 23.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई।

कोरबा में फिर एक्टिव हुआ मानसून, अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 24 घंटे में 25.5 मिमी वर्षा

ये भी पढ़ें
CG Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 01:23 pm

Published on:

26 Aug 2026 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Chhattisgarh Monsoon 2026: महासमुंद की खुशखबरी- ट्रिपल सिस्टम से मानसून कोटा पूरा, केशवा जलाशय 6 साल बाद ओवरफ्लो की राह पर

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सांपों का ‘साइलेंट अटैक’, किसी को सोते समय तो किसी को काम करते हुए काटा, महासमुंद में 50 से अधिक सर्पदंश के मामले

Snake Bite, mahasamund Snake bite
महासमुंद

Chhattisgarh News: पनीर के बाद अब मिठाइयों पर नजर, रक्षाबंधन पर पहले बिकेगी, फिर 14 दिन बाद खुलेगा शुद्धता का राज!

sweet quality check
महासमुंद

कहां से आ रहा पनीर, कहां जा रहा? ऐसे खुलेगा एनालॉग पनीर के नेटवर्क का राज, महासमुंद में सप्लाई चेन तोड़ने की तैयारी

Paneer
महासमुंद

गैस संकट से जूझ रहा महासमुंद, एजेंसियों के बाहर खाली सिलेंडर लेकर लग रही कतार, गांवों में फिर जले मिट्टी के चूल्हे

Gas Cylinder Supply
महासमुंद

‘डिप्टी CM वापस जाओ’ के नारों से गूंजा महासमुंद, अरुण साव के दौरे पर कांग्रेसियों ने दिखाए काले झंडे

Congress Protest Mahasamund
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.