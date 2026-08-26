Chhattisgarh Monsoon 2026: महासमुंद की खुशखबरी- ट्रिपल सिस्टम से मानसून कोटा पूरा, केशवा जलाशय 6 साल बाद ओवरफ्लो की राह पर

कहीं खेतों में धान की फसल के ऊपर तक पानी चढ़ आया है, तो कहीं वर्षों से पर्याप्त पानी का इंतजार कर रहे जलाशय लबालब हो उठे हैं। एक जून से 25 अगस्त तक 1016 मिमी वर्षा दर्ज हो चुकी है, जबकि पूरे मानसून सीजन में 993 मिमी बारिश का अनुमान था। छह साल बाद केशवा जलाशय का 36 फीट तक भरना इस बदले मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर है। पानी की इस भरपूर आमद ने जलस्रोतों को नई जिंदगी दी है, लेकिन खेतों में पानी का ठहराव किसानों के लिए परेशानी बन गया है। अब महासमुंद जिले में बारिश से ज्यादा नजर इस बात पर है कि खेतों का पानी कब उतरेगा और फसल कितनी सुरक्षित रह पाएगी।