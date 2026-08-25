सांपों का ‘साइलेंट अटैक’, किसी को सोते समय तो किसी को काम करते हुए काटा, महासमुंद में 50 से अधिक सर्पदंश के मामले

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश के बाद कुछ लोग घरेलू उपाय या झाड़-फूंक का सहारा लेते हैं। विभाग ने ऐसी स्थिति में समय गंवाने के बजाय स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचने की अपील की है। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार सामान्य स्थिति वाले मरीजों की करीब 24 घंटे तक निगरानी की जाती है, जबकि गंभीर स्थिति वाले मरीजों को आवश्यकता के अनुसार रायपुर रेफर किया जाता है।