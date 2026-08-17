Rozgar Mela: महासमुंद में युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 117 पदों पर होगी भर्ती

रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक और योग्य आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल रोजगार मेले के दिन स्थल पर पहुंचने के बजाय पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित होना होगा।