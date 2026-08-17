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Rozgar Mela: महासमुंद में युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 117 पदों पर होगी भर्ती

Rozgar Mela: महासमुंद में 20 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर और स्नातक युवाओं के लिए 117 पदों पर भर्ती का मौका है।
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महासमुंद

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Love Sonkar

Aug 17, 2026

Mahasamund Rozgar Mela

20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला (photo Patrika)

Mahasamund Rozgar Mela: महासमुंद जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद की ओर से 20 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

निजी कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन

रोजगार मेला शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा, महासमुंद में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी के अनुसार रोजगार मेले की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी और यह दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के पास एक ही स्थान पर विभिन्न निजी कंपनियों में रोजगार के लिए आवेदन और साक्षात्कार देने का अवसर रहेगा।

117 अलग-अलग पदों पर होगी भर्ती

रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल होंगी। इनमें स्वतंत्र माइक्रोफाइन प्राइवेट लिमिटेड, स्वाभिमान फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड, पुस्कल एग्रोटेक लिमिटेड और वेक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन नियोजकों द्वारा विभिन्न पदों के लिए कुल 117 रिक्तियों पर भर्ती की जाएगी। कंपनियों की ओर से अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा।

10वीं-12वीं से लेकर स्नातक तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

रोजगार मेले में केवल किसी एक वर्ग या शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही मौका नहीं मिलेगा। इसमें 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के उन युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

अन्य कंपनियां भी हो सकती हैं शामिल

रोजगार कार्यालय की ओर से बताया गया है कि रोजगार मेले में निर्धारित कंपनियों के अलावा अन्य नियोजक भी उपस्थित होने पर शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में मेले में पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसरों की संख्या बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योग्यता और संबंधित पद की पात्रता की जानकारी पहले से प्राप्त कर तैयारी के साथ रोजगार मेले में पहुंचे।

साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी

रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक और योग्य आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की गई है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को केवल रोजगार मेले के दिन स्थल पर पहुंचने के बजाय पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के बाद निर्धारित तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित होना होगा।

साथ लेकर आएं ये जरूरी दस्तावेज

शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज
रोजगार पंजीयन का प्रमाण
आधार कार्ड
बायोडाटा की छायाप्रति
पासपोर्ट साइज की स्वयं की फोटो

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Updated on:

17 Aug 2026 01:07 pm

Published on:

17 Aug 2026 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Rozgar Mela: महासमुंद में युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 20 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 117 पदों पर होगी भर्ती

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