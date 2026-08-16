Job Fair: 10वीं-12वीं पास के लिए नौकरी का मौका, महासमुंद में 117 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन लगेगा रोजगार मेला

Chhattisgarh Job Fair: छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 20 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोजगार मेले में शामिल होकर नौकरी के लिए साक्षात्कार दे सकेंगे।