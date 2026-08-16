Job Fair: 10वीं-12वीं पास के लिए नौकरी का मौका, महासमुंद में 117 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन लगेगा रोजगार मेला

प्लेसमेंट कैंप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Chhattisgarh Job Fair: छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा 20 अगस्त को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग-अलग पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत रोजगार मेले में शामिल होकर नौकरी के लिए साक्षात्कार दे सकेंगे।
जिला रोजगार मेला शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मचेवा महासमुंद में आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र की ओर से इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित समय और स्थल पर पहुंचने की अपील की गई है।
जिला रोजगार अधिकारी के अनुसार, रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की स्वतंत्र माइक्रोफाइन प्राइवेट लिमिटेड, स्वाभिमान फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एनआईआईटी लिमिटेड, पुस्कल एग्रोटेक लिमिटेड एवं वेक्टर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न नियोजक शामिल होंगे। इन कंपनियों द्वारा कुल 117 विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी।
इन पदों के लिए 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा यदि अन्य नियोजक भी रोजगार मेले में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
रोजगार मेले में शामिल होने वाले इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर निर्धारित स्थल पर पहुंचना होगा। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, बायोडाटा की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज की स्वयं की फोटो साथ लानी होगी।
साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ रोजगार एप/वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। केवल निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही रोजगार मेले में साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे।
रिक्तियों की संख्या, पदवार आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान और कार्यस्थल से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय महासमुंद में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रोजगार विभाग की वेबसाइट erojgar.cg.gov.in पर भी संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं, 12वीं, बीएससी एग्रीकल्चर और स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए यह रोजगार मेला एक अच्छा अवसर हो सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी समय पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर 20 अगस्त को निर्धारित दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में उपस्थित हो सकते हैं।
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