Gas crisis: महासमुंद में गैस संकट, डीएसी नंबर बना जी का जंजाल, एजेंसियों के काटने पड़ रहे हैं चक्कर

मोबाइल से निर्धारित नंबर पर मिस कॉल करने के बाद डीएसी नंबर जारी किया जाता है, लेकिन घरों में होम डिलीवरी 10 से 15 दिनों के भीतर भी नहीं होने से उपभोक्ता गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं। पर्ची कट भी जाए तो सिलेंडर के लिए अगले दिन चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उसके बाद भी डीएसी नंबर दिखाना पड़ रहा है, जिनके मोबाइल पर दोबारा डीएसी नंबर नहीं आ रहा है ऐसे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। डीएसी नंबर नहीं होने पर सिलेंडर भी नहीं दिया जाता है। हर दिन एजेंसियों के पास लोग सिलेंडर लगाकर कतार में खड़े होकर इंतजार करते हैं, गाड़ी नहीं आने की सूचना पर फिर से मायूस होकर चले जाते हैं।