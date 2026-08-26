26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Gas Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फैली गलतफहमी दूर, खाद्य अधिकारी ने बताया सही दाम

Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फैली गलतफहमी दूर हो गई है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सिलेंडर की वास्तविक कीमत 995 रुपए है, जबकि होम डिलीवरी सहित 1030 रुपए देने होंगे।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Aug 26, 2026

Gas Cylinder Price

गैस सिलेंडर (fIle Photo)

Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत और होम डिलीवरी शुल्क को लेकर उपभोक्ताओं के बीच बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार, गैस सिलेंडर का वास्तविक मूल्य 995 रुपए है, जबकि घर तक डिलीवरी की सुविधा लेने पर इसमें सेवा शुल्क जुड़कर कुल कीमत 1030 रुपए हो जाती है। अर्थात यदि उपभोक्ता गैस एजेंसी से स्वयं सिलेंडर लेने जाता है तो उसे 995 रुपए ही भुगतान करना होगा। वहीं, घर पर सिलेंडर मंगाने वाले उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सेवा शुल्क सहित कुल 1030 रुपए का भुगतान करना होगा।

एजेंसी से खुद लेने पर 35 रुपए की बचत

जिला खाद्य अधिकारी ने गैस उपभोक्ताओं को बताया है कि यदि किसी उपभोक्ता ने पहले ही ऑनलाइन माध्यम से 1030 रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन बाद में वह गैस सिलेंडर लेने के लिए स्वयं गैस एजेंसी पहुंचता है, तो उसे 35 रुपए की राशि वापस मिल सकती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को वितरक एजेंसी से 35 रुपए की छूट यानी रिबेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस तरह वास्तविक सिलेंडर मूल्य 995 रुपए ही रहेगा और होम डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, यदि डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर नहीं की गई है।

होम डिलीवरी लेने पर 1030 रुपए देने होंगे

विभाग के अनुसार, 1030 रुपए की राशि में सिलेंडर की कीमत के साथ होम डिलीवरी सेवा शुल्क शामिल है। यदि उपभोक्ता घर तक सिलेंडर की डिलीवरी लेता है तो कुल 1030 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सिलेंडर लेते समय भुगतान और डिलीवरी से संबंधित जानकारी पर ध्यान दें। खासतौर पर स्वयं एजेंसी से सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ता यह सुनिश्चित करें कि उनसे होम डिलीवरी शुल्क न लिया जाए।

ऑनलाइन भुगतान करने वालों के लिए जरूरी सूचना

यदि उपभोक्ता ने सिलेंडर बुक करते समय या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से 1030 रुपए जमा कर दिए हैं, तो एजेंसी से स्वयं सिलेंडर लेने पर 35 रुपए की रिबेट राशि मांगी जा सकती है। उपभोक्ता को इस स्थिति में वितरक एजेंसी से 35 रुपए की छूट प्राप्त करनी होगी। इससे उपभोक्ता को वास्तविक सिलेंडर मूल्य और होम डिलीवरी शुल्क के बीच का अंतर वापस मिल जाएगा।

DAC नंबर मिलने के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी

जिला खाद्य अधिकारी ने उपभोक्ताओं को सिलेंडर डिलीवरी के दौरान एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की सलाह दी है। उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर DAC क्रमांक प्राप्त होता है। विभाग के अनुसार, इस क्रमांक को ध्यान में रखते हुए गैस सिलेंडर की रिफिल डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वितरक को राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि बिना डिलीवरी प्रक्रिया पूरी हुए भुगतान न करें और अपने मोबाइल पर प्राप्त जानकारी को सुरक्षित रखें।

शिकायत के लिए गैस कंपनी के अधिकारी से करें संपर्क

गैस सिलेंडर की कीमत, होम डिलीवरी शुल्क या रिबेट को लेकर किसी तरह की शिकायत होने पर उपभोक्ता संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इंडेन गैस कंपनी के सेल्स ऑफिसर राहुल देवांगन के मोबाइल नंबर 7828842315 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Aug 2026 07:29 pm

Published on:

26 Aug 2026 07:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Gas Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फैली गलतफहमी दूर, खाद्य अधिकारी ने बताया सही दाम

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सड़कों पर मवेशियों से कैसे परेशान हैं? फोटो भेजकर बनें पत्रिका के अभियान का हिस्सा

Patrika Abhiyan
रायपुर

रायपुर स्टेशन पर जल्द लगेंगी 6 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें, दूसरे चरण में चार स्टेशनों पर भी होगा विस्तार

Chhattisgarh News
रायपुर

स्कूलों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन अचानक पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, गड़बड़ी मिली तो होगी सख्त कार्रवाई

Chhattisgarh News
रायपुर

भिलाई-दुर्ग समेत 53 नगरीय निकायों को विभाग ने जारी किया पत्र, इस मामले पर लिया सख्त एक्शन, जानें

Chhattisgarh News
रायपुर

Chhattisgarh Ration Distribution: अगस्त का 20% चावल नहीं बंटा, 2 महीने का राशन एकसाथ जारी करने का फरमान, दुकानदार परेशान

September October Ration
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.