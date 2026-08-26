Gas Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फैली गलतफहमी दूर, खाद्य अधिकारी ने बताया सही दाम

गैस सिलेंडर (fIle Photo)
Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत और होम डिलीवरी शुल्क को लेकर उपभोक्ताओं के बीच बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार, गैस सिलेंडर का वास्तविक मूल्य 995 रुपए है, जबकि घर तक डिलीवरी की सुविधा लेने पर इसमें सेवा शुल्क जुड़कर कुल कीमत 1030 रुपए हो जाती है। अर्थात यदि उपभोक्ता गैस एजेंसी से स्वयं सिलेंडर लेने जाता है तो उसे 995 रुपए ही भुगतान करना होगा। वहीं, घर पर सिलेंडर मंगाने वाले उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सेवा शुल्क सहित कुल 1030 रुपए का भुगतान करना होगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने गैस उपभोक्ताओं को बताया है कि यदि किसी उपभोक्ता ने पहले ही ऑनलाइन माध्यम से 1030 रुपए का भुगतान कर दिया है, लेकिन बाद में वह गैस सिलेंडर लेने के लिए स्वयं गैस एजेंसी पहुंचता है, तो उसे 35 रुपए की राशि वापस मिल सकती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को वितरक एजेंसी से 35 रुपए की छूट यानी रिबेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस तरह वास्तविक सिलेंडर मूल्य 995 रुपए ही रहेगा और होम डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, यदि डिलीवरी उपभोक्ता के घर पर नहीं की गई है।
विभाग के अनुसार, 1030 रुपए की राशि में सिलेंडर की कीमत के साथ होम डिलीवरी सेवा शुल्क शामिल है। यदि उपभोक्ता घर तक सिलेंडर की डिलीवरी लेता है तो कुल 1030 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सिलेंडर लेते समय भुगतान और डिलीवरी से संबंधित जानकारी पर ध्यान दें। खासतौर पर स्वयं एजेंसी से सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ता यह सुनिश्चित करें कि उनसे होम डिलीवरी शुल्क न लिया जाए।
यदि उपभोक्ता ने सिलेंडर बुक करते समय या उससे पहले ऑनलाइन माध्यम से 1030 रुपए जमा कर दिए हैं, तो एजेंसी से स्वयं सिलेंडर लेने पर 35 रुपए की रिबेट राशि मांगी जा सकती है। उपभोक्ता को इस स्थिति में वितरक एजेंसी से 35 रुपए की छूट प्राप्त करनी होगी। इससे उपभोक्ता को वास्तविक सिलेंडर मूल्य और होम डिलीवरी शुल्क के बीच का अंतर वापस मिल जाएगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने उपभोक्ताओं को सिलेंडर डिलीवरी के दौरान एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की सलाह दी है। उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर DAC क्रमांक प्राप्त होता है। विभाग के अनुसार, इस क्रमांक को ध्यान में रखते हुए गैस सिलेंडर की रिफिल डिलीवरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही वितरक को राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि बिना डिलीवरी प्रक्रिया पूरी हुए भुगतान न करें और अपने मोबाइल पर प्राप्त जानकारी को सुरक्षित रखें।
गैस सिलेंडर की कीमत, होम डिलीवरी शुल्क या रिबेट को लेकर किसी तरह की शिकायत होने पर उपभोक्ता संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इंडेन गैस कंपनी के सेल्स ऑफिसर राहुल देवांगन के मोबाइल नंबर 7828842315 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
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