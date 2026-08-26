Gas Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत को लेकर फैली गलतफहमी दूर, खाद्य अधिकारी ने बताया सही दाम

Cylinder Price: गैस सिलेंडर की कीमत और होम डिलीवरी शुल्क को लेकर उपभोक्ताओं के बीच बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार, गैस सिलेंडर का वास्तविक मूल्य 995 रुपए है, जबकि घर तक डिलीवरी की सुविधा लेने पर इसमें सेवा शुल्क जुड़कर कुल कीमत 1030 रुपए हो जाती है। अर्थात यदि उपभोक्ता गैस एजेंसी से स्वयं सिलेंडर लेने जाता है तो उसे 995 रुपए ही भुगतान करना होगा। वहीं, घर पर सिलेंडर मंगाने वाले उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी सेवा शुल्क सहित कुल 1030 रुपए का भुगतान करना होगा।