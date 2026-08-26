रायपुर स्टेशन पर जल्द लगेंगी 6 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें, दूसरे चरण में चार स्टेशनों पर भी होगा विस्तार

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Plastic Bottle Crushing Machine: पर्यावरण संरक्षण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन की दिशा में रेलवे महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही 6 प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें लगाई जाएंगी। यात्रियों द्वारा उपयोग के बाद छोड़ी जाने वाली प्लास्टिक बोतलों के पुनर्चक्रण एवं उचित निपटान के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसकी शुरुआत रायपुर स्टेशन से होगी। इसके बाद मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी चरणबद्ध तरीके से मशीनें लगाने की योजना है।