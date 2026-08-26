Chhattisgarh Ration Distribution: अगस्त का 20% चावल नहीं बंटा, 2 महीने का राशन एकसाथ जारी करने का फरमान, दुकानदार परेशान

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट एजेंसियों की अलग मनमानी चल रही है। अनुबंध के अनुसार इन ट्रांसपोर्ट एजेंसियों को गोदामों में जितनी गाडियां लगानी है, उससे आधी भी गाड़ियां नहीं लग रही है। गाड़ी कम लगने की वजह से दुकानों में राशन नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं जितनी गाडियां लग रही है, उसमें भी अधिकतर गाडियां मिलीभगत से अपने चेहते दुकानों में भेजी जा रही है। इसको लेकर अब बाकी दुकानदारों में आक्रोश है। यहां तक की आरोप यह भी है कि दुकानदारों से लाभ लेने के चक्कर में गोदाम प्रभारी द्वारा ऑफलाइन डिमांड पत्र भी मांगा जा रहा है।