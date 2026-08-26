Chhattisgarh News: 14 साल में जर्जर हुआ महानदी पुल, 52 गड्ढों में दिखने लगी सरिया, किनारों पर रेत-गिट्टी का अंबार

Chhattisgarh Bridge News: राजधानी रायपुर को गरियाबंद जिले से जोड़ने वाला राजिम का प्रतिष्ठित महानदी उच्चस्तरीय पुल इन दिनों बदहाली का शिकार है। करीब 536.90 मीटर लंबे इस पुल पर छोटे-बड़े 52 से अधिक गड्ढे हो गए हैं। कई स्थानों पर गिट्टी और सीमेंट की परत उखड़ चुकी है, जबकि कुछ जगहों पर सरिया तक दिखाई देने लगी है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के गड्ढों में फंसने से टायर फटने, पंचर होने और वाहन अनियंत्रित होने का खतरा बना हुआ है।