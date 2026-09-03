बाइक बेचने पहुंचा था आरोपी, खुल गया 12 चोरी का राज, महासमुंद पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा

Bike Theft Case: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वाहन चोरी के एक बड़े मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बसना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से कुल 12 मोटरसाइकिलें चोरी करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई सभी 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बसना के अलावा सरायपाली, सांकरा, पिथौरा और पटेवा थाना क्षेत्रों में हुई बाइक चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है।