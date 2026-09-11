महासमुंद की गणेश प्रतिमाओं की ओडिशा तक डिमांड, 3 हजार मूर्तियां ले गए व्यापारी, जानें कीमत

उन्होंने बताया कि थोक व्यापारी 90 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक की प्रतिमाएं लेकर जा रहे हैं। वे छोटी गणेश प्रतिमाएं मिट्टी से बनाते हैं। हर साल प्रतिमाओं की बिक्री से उन्हें अच्छी आय हो जाती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिट्टी की कीमत लगभग 2 हजार रुपए प्रति ट्रैक्टर पहुंच गई है। एक ट्रैक्टर मिट्टी से करीब 100 छोटी मूर्तियां तैयार हो जाती हैं। इससे लागत निकालने के बाद कुछ हद तक मुनाफा हो जाता है।