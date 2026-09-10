बिजली बिल भरते रहे, लेकिन नाम किसी और का! महासमुंद में शुरू होगा ई-केवाईसी, इन बातों का रखें ध्यान

ई-केवाईसी के दौरान केवल वर्तमान उपभोक्ता की पहचान ही सामने नहीं आएगी, बल्कि विभागीय रिकॉर्ड में दर्ज पुरानी और गलत जानकारियों को भी ठीक करने का अवसर मिलेगा। ऐसे कनेक्शनों की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी, जिनमें लंबे समय से नाम में बदलाव नहीं हुआ है। यदि किसी मृत व्यक्ति के नाम पर अब भी बिजली कनेक्शन दर्ज है तो संबंधित परिजन विभागीय कार्यालय में संपर्क कर रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करा सकेंगे। इससे वास्तविक उपयोगकर्ता का नाम विभागीय दस्तावेजों में दर्ज कराने का रास्ता साफ होगा। ई-केवाईसी पूरी होने के बाद विभाग के पास उपभोक्ताओं से जुड़ी अधिक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होगी। भविष्य में बिजली कनेक्शन, उपभोक्ता पहचान और रिकॉर्ड संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी।