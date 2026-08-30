Ganesh Chaturthi in chhattisgarh: महंगाई ने छोटा किया गणपति का आकार, आस्था में नहीं आई कमी, जानें क्या बदला

मूर्तिकार असीम सोम बताते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और मजदूरी के दाम बढ़े हैं। इससे मूर्तियों की लागत बढ़ गई है और इसका असर बिक्री पर भी दिखाई दे रहा है। ग्राहक अब अपने बजट के अनुसार छोटी और कम कीमत वाली प्रतिमाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके मुताबिक श्रद्धालु कम खर्च में भी घर में गणपति की स्थापना करना चाहते हैं। यही कारण है कि छोटे आकार की प्रतिमाओं की मांग अधिक है। महंगाई ने भले ही प्रतिमाओं का आकार छोटा कर दिया हो, लेकिन गणेशजी के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है।