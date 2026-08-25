NMDC बचेली में नई भर्ती लंबित, रिटायर्ड कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति और बस आउटसोर्सिंग का इंटक ने किया विरोध

इंटक ने बचेली कॉम्प्लेक्स में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। यूनियन ने विशेष रूप से फील्ड अटेंडेंट (ग्रेड-1) और मेंटेनेंस अटेंडेंट (ग्रेड-2) के पदों का मुद्दा उठाया है। यूनियन का कहना है कि इन पदों के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को लंबित रखने के बजाय जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए, ताकि रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके।