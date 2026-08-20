Transport Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ में परिवहन आरक्षक भर्ती का अगला चरण शुरू, 50 पदों के लिए 250 अभ्यर्थी चयनित

Transport Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में परिवहन आरक्षकों के 50 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल 250 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चिन्हित किया गया है। इन अभ्यर्थियों का अब शारीरिक मापदंड परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आवश्यक कार्रवाई की है।