Raipur News: कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष ने CMO को 20 मिनट में 55 बार दी गाली, इंजीनियर को दी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

पुलिस के मुताबिक पालिका अध्यक्ष उतरसेन गहिवारे 13 अगस्त को अपने ऑफिस में थे। शाम करीब 4 बजे वे अपने कमरे से बाहर निकले। उस समय मुख्य नगर पालिका अधिकारी निलेश केरकेट्टा और नगर पालिका अभनपुर के उप अभियंता दुशात चौहान मौजूद थे। इसी दौरान पालिका अध्यक्ष गहिवारे सीएमओ केरकेट्टा से कुर्सी खरीदी का भुगतान न होने को लेकर विवाद करने लगे। इस दौरान गहिवारे ने अश्लील गाली गलौज की और डंडा उठाकर दोनों को जान से मारने की धमकी दी।