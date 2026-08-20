कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी ठिकानों पर ED Raid, 8 सदस्यीय टीम दस्तावेज खंगाल रही

ED Raid Dhamtari: करीब 3000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल एक बार फिर जांच एजेंसी के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की आठ सदस्यीय टीम ने गुरुवार को धमतरी स्थित उनके ठिकानों पर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जबकि ED की टीम अंदर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब रामगोपाल अग्रवाल पहले से ही ED की हिरासत में हैं। जांच एजेंसी अब कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है।