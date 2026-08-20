Exclusive: रूपकुमारी चौधरी का बड़ा प्लान, महिलाओं और युवतियों तक कैसे पहुंचेगी भाजपा महिला मोर्चा?

रूपकुमारी चौधरी: महिलाओं में अपार क्षमता है। उन्हें अवसर और सही मंच मिले तो वे अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर सकती हैं। आज महिलाएं राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं। मेरा संदेश है कि महिलाएं अपनी क्षमता को पहचानें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। महिला मोर्चा का प्रयास रहेगा कि देश की हर महिला तक यह विश्वास पहुंचे कि अवसर मिलने पर वह नेतृत्व कर सकती है और बदलाव की मजबूत वाहक बन सकती है।