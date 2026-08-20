Patrika Expose: 12वीं पास 13 सहायकों को बना दिया फूड सेफ्टी ऑफिसर, पत्रिका के खुलासे से मचा हड़कंप

Chhattisgarh Food Safety Officer: पीलूराम साहू की रिपोर्ट. प्रदेश में आम जनता की सेहत से सीधा सरोकार रखने वाले खाद्य सुरक्षा विभाग में बड़ा खेल सामने आया है। राज्य सरकार ने भर्ती व पदोन्नति नियमों को ताक पर रखकर 13 ऐसे नमूना सहायकों को प्रमोट कर सीधे फूड सेफ्टी ऑफिसर (एफएसओ) बना दिया है, जिनके पास एफएसओ पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक नहीं है। इनमें से अधिकांश केवल 12वीं पास हैं, जबकि नियम अनुसार एफएसओ बनने के लिए फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या एमबीबीएस जैसी उच्च व तकनीकी डिग्रियां होना अनिवार्य है।