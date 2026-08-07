गांव में नहीं चाहिए शराब! बारिश में 5 घंटे तक डटे रहे ग्रामीण, विधायक विक्रम मंडावी ने भी दिया साथ

ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ धरने में बैठकर सरकार पर तीखा हमला बोला। विधायक ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार स्कूलों को बंद कर आदिवासी युवाओं को नशे की लत लगाने का काम कर रही है। जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है, वहां सरकार शराब की दुकानें खोल रही है। यह आदिवासी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।उन्होंने प्रशासन से तत्काल शराब दुकान का प्रस्ताव निरस्त कर ग्रामीणों की भावना का सम्मान करने की मांग की और कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और व्यापक होगा।