विश्वकर्मा पूजा पर फिर खुलेंगे बैलाडीला के रास्ते, बादलों के बीच दिखेगा खदानों का रोमांच, जानें कब होगी पर्यटकों की एंट्री

इस बार बैलाडीला की यात्रा पर्यटकों के लिए और भी खास होगी। पहाड़ियों के बीच स्थित कैलास नगर के भव्य भोलेनाथ मंदिर में दर्शन, सरफिरी घाटी की प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ों को छूते बादल और चारों ओर फैली हरियाली सैलानियों को आकर्षित करेगी। बादलों के बीच बैलाडीला का नजारा ऐसा दिखाई देता है, मानो सैलानी स्वर्गलोक में बादलों के ऊपर पहुंच गए हों।