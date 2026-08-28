सरकारी गाड़ी भी नहीं बची! ट्रैफिक पुलिस ने CMO की गाड़ी पर लगाया लॉक, दंतेवाड़ा में मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 7.30 बजे राखी की खरीदारी के लिए बाजार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ के कारण सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ गया था। इसी दौरान यातायात व्यवस्था संभाल रहे जवानों की नजर सड़क किनारे खड़े CMO के वाहन पर पड़ी। बताया गया कि वाहन इस तरह पार्क किया गया था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। निर्धारित तरीके से पार्किंग नहीं किए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन के पहिए में लॉक लगा दिया।