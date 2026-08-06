6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दंतेवाड़ा

मछली पकड़ने निकले टीचर की तालाब में मिली लाश, तीन दिन से थे लापता, दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी

Dantewada News: संदिग्ध प​रिस्थितियों में शहर के बड़े तालाब में टीचर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक तीन दिन से लापता था और आज उसकी डेडबाडी मिली है।
2 min read
Google source verification

दंतेवाड़ा

image

Chandu Nirmalkar

Aug 06, 2026

dantewada news

तालाब के पास लोगों की भीड़ ( File Photo - patrika )

Chhattisgarh Crime News: तीन दिन से लापता दुधेडा शासकीय स्कूल के शिक्षक तोड़ेम मांतैया का शव भोपालपटनम के बड़े तालाब में मिला। इधर खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसटीआरएफ की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। बाद में परिजनों ने शव की पहचान तोड़ेम मांतैया के रूप में की। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षक मछली पकड़ने जा रहा हूं कह कर निकला था।

Dantewada News: पुलिस कर रही जांच

इसी दौरान भोपालपटनम के बड़े तालाब में एक शव तैरता दिखाई देने की सूचना मिली। पुलिस ने एसटीआरएफ की सहायता से शव बाहर निकलवाया और परिजनों की मौजूदगी में उसकी पहचान तोड़ेम मांतैया के रूप में हुई। मांतैया दुधेडा के शासकीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है तथा मामले की जांच जारी है।

लावारिस स्कूटी से मिला सुराग

पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह उल्लूर रोड पर एक स्कूटी कई घंटों से लावारिस हालत में खड़ी होने की सूचना मिली। ( Dantewada News ) जांच में वाहन क्रमांक सीजी 20 के 0563 तोड़ेम मांतैया के नाम पर पंजीकृत मिला। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार सुबह करीब 11 बजे सोमनपल्ली की ओर मछली पकडऩे जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मोबाइल पर संपर्क का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। दो दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। पुलिस शिकायत के बीच शिक्षक की लाश तालाब में मिली।

हत्या की आशंका

पुलिस ने आशंका जताई है कि अज्ञात आरोपियों ने शिक्षक की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीचर के अन्य मोबाइल फोन को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पूछताछ में पुलिस को अहम बातें पता चली हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 01:57 pm

Published on:

06 Aug 2026 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dantewada / मछली पकड़ने निकले टीचर की तालाब में मिली लाश, तीन दिन से थे लापता, दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी

बड़ी खबरें

View All

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bus Accident: दंतेवाड़ा में अनियंत्रित होकर पलटी महेंद्रा ट्रेवल्स की बस, 10 से ज्यादा यात्री थे सवार

Dantewada bus Accident
दंतेवाड़ा

पत्नी का चाकू से काटा गला, शव घर के पीछे ​छिपाया, 6 दिन बाद दंतेवाड़ा पुलिस से बोला- अफेयर के शक में मार डाला

Dantewada News, chhattisgarh crime news
दंतेवाड़ा

Love Temple of Bastar: क्या सच में मिल जाते हैं बिछड़े प्रेमी? बस्तर के इस मंदिर की कहानी सुनकर रह जाएंगे हैरान

Love Temple of Bastar
दंतेवाड़ा

बस्तर की सियासत में नया मोड़! दंतेवाड़ा कांग्रेस के एक फैसले ने खींचा सबका ध्यान, आदिवासी नेता ने भी किया विरोध

Chhattisgarh Congress
दंतेवाड़ा

Shakil Mohammad Rizvi: कांग्रेस हाईकमान का बड़ा फैसला, दंतेवाड़ा जिला के नए अध्यक्ष बने शकील मोहम्मद रिज़वी

Shakil Mohammad Rizvi
दंतेवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.