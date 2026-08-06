मछली पकड़ने निकले टीचर की तालाब में मिली लाश, तीन दिन से थे लापता, दंतेवाड़ा पुलिस जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार बुधवार सुबह उल्लूर रोड पर एक स्कूटी कई घंटों से लावारिस हालत में खड़ी होने की सूचना मिली। ( Dantewada News ) जांच में वाहन क्रमांक सीजी 20 के 0563 तोड़ेम मांतैया के नाम पर पंजीकृत मिला। परिजनों ने बताया कि वह सोमवार सुबह करीब 11 बजे सोमनपल्ली की ओर मछली पकडऩे जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। मोबाइल पर संपर्क का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। दो दिन तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। पुलिस शिकायत के बीच शिक्षक की लाश तालाब में मिली।