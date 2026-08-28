बारिश में निखरी बस्तर की खूबसूरती, अब बस्तर दशहरा बनेगा सबसे बड़ा आकर्षण, जानें कैसे?

बस्तर आने वाले पर्यटकों की सूची में चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा कुटुमसर और कैलाश गुफाएं, दलपत सागर, बस्तर पैलेस, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प और आदिवासी जीवनशैली भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन क्षेत्र में इस बार तीरथगढ़ में बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्षों से बंद पर्यटन विभाग के मोटल को 30 वर्ष की लीज पर निजी संस्था को सौंपे जाने के बाद इसके दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। इससे पर्यटन स्थल के नजदीक ठहरने की सुविधा मिलेगी। स्थानीय पर्यटन कारोबार, रोजगार और छोटे व्यवसायों को भी इसका फायदा मिलने की संभावना है।