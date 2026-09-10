NMDC Bailadila: बैलाडीला की खदानों में इस बार नहीं दिखेंगे श्रद्धालु, विश्वकर्मा पूजा पर आमजन की नो-एंट्री

स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में खदान क्षेत्र में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगातार बढ़ते गए। पहले दोपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी, इसके बाद चारपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर प्रवेश के लिए समय सीमा तय की गई और बाद में परियोजना की बसों के माध्यम से सीमित संख्या में लोगों को भेजने की व्यवस्था की गई। अंतत: यह व्यवस्था भी बंद हो गई। लोगों का कहना है कि पहले विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर एनएमडीसी के विभिन्न विभागों के कर्मचारी चलित मॉडल तैयार करते थे और बड़ी संख्या में खिचड़ी व बूंदी का प्रसाद भी वितरित किया जाता था। प्रवेश व्यवस्था पूरी तरह बंद होने से इस परंपरा से जुड़े कर्मचारियों में भी निराशा है।