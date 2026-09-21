CISF में भर्ती होकर राजस्थान में कर रहा था नौकरी, दंतेवाड़ा के फर्जी दस्तावेजों से ऐसे खुला राज, जानें

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सत्यम दीक्षित मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दंतेवाड़ा जिले का निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र हासिल किया। बाद में इन्हीं प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल CISF भर्ती में किया गया। आरोपी द्वारा इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर CISF में भर्ती होने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए राजस्व अधिकारियों और तहसील कार्यालय से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया।