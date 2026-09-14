छत्तीसगढ़ में 72 हजार से अधिक शिक्षक बिना TET सर्टिफिकेट के कर रहे नौकरी! बिलासपुर में सबसे ज्यादा, देखें रिपोर्ट

Chhattisgarh Teachers: राज्य में अभी विभागीय टीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। प्राप्त डाटा के अनुसार, कुल 101380 शिक्षकों में से 28 हजार 597 शिक्षकों के पास ही टीईटी सर्टिफिकेट है। वहीं 72783 यानी लगभग 71.79 फीसदी शिक्षकों के पास टीईटी नहीं है। साथ ही राज्य में हर 10 में से करीब 7 शिक्षक बिना टीईटी प्रमाणपत्र के हैं। ( Chhattisgarh News ) ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को टीईटी की पात्रता हासिल करने की परीक्षा से गुजरना होगा। खास बात यह है कि जिलों के बीच भी टीईटी प्रमाणपत्र रखने वाले और बिना टीईटी वाले शिक्षकों की संख्या में बड़ा अंतर है।