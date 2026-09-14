Chhattisgarh: पहले समझें, फिर रिश्ता चुनें, शादी से दूरी बना रहे युवाओं से जैन समाज बढ़ा रहा संवाद

प्रमोद लुनावत ने बताया कि समाज ने इस पहल में अभिभावकों को भी जोड़ा है। शादी नहीं करना चाह रहे युवाओं के माता-पिता की काउंसिलिंग कर उन्हें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों से बातचीत करते समय केवल अपनी अपेक्षाएं रखने के बजाय उनकी सोच और भावनाओं को समझना भी जरूरी है। काउंसलिंग में अभिभावकों को बच्चों से संवाद करने, उनकी प्राथमिकताओं को समझने और विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसले पर उन्हें विश्वास में लेने के तरीके बताए जा रहे हैं। संगठना उद्देश्य है कि पीढ़ियों के बीच संवाद बढ़े और शादी का फैसला दबाव के बजाय आपसी सहमति से हो।