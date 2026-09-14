SSB जवान ने उठाया खौफनाक कदम, सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर दी जान

SSB Jawan Suicide: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में SSB कैंप के अंदर एक जवान ने कथित तौर पर सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना अंतागढ़ के पास कुहचे गांव स्थित SSB कैंप की बताई जा रही है। जवान की मौत के बाद कैंप में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही SSB अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक जवान की पहचान आनंद प्रकाश तिवारी के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।