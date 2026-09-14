14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कांकेर

SSB जवान ने उठाया खौफनाक कदम, सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर दी जान

कांकेर के कुहचे SSB कैंप में हवलदार आनंद प्रकाश तिवारी ने सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2026

SSB Jawan Suicide

SSB Jawan Suicide: कुहचे SSB कैंप में हुई घटना(photo-patrika)

SSB Jawan Suicide: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में SSB कैंप के अंदर एक जवान ने कथित तौर पर सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना अंतागढ़ के पास कुहचे गांव स्थित SSB कैंप की बताई जा रही है। जवान की मौत के बाद कैंप में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही SSB अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक जवान की पहचान आनंद प्रकाश तिवारी के रूप में हुई है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Kanker Crime News: कुहचे SSB कैंप में हुई घटना

जानकारी के मुताबिक, मृतक जवान की पहचान आनंद प्रकाश तिवारी के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और कुहचे स्थित SSB कैंप में हवलदार के पद पर तैनात था। बताया जा रहा है कि सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते उसने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद अधिकारियों को दी गई सूचना

जवान के आत्महत्या करने की जानकारी मिलते ही कैंप के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद कैंप में सुरक्षा व्यवस्था और जवान से जुड़ी परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

फॉरेंसिक टीम भी करेगी जांच

घटना के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा गया है। टीम घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाएगी। पुलिस जवान के साथियों और कैंप से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ कर सकती है।

आत्महत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जवान ने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है।

EWS जमीन का नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई! रायगढ़ में 5 कॉलोनाइजरों को नोटिस

ये भी पढ़ें
Raigarh EWS land investigation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 01:41 pm

Published on:

14 Sept 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / SSB जवान ने उठाया खौफनाक कदम, सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर दी जान

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर में CM भजनलाल के OSD की पत्नी विजयी, 57 वार्ड में बीजेपी और 40 में कांग्रेस जीती

Pratibha Sharma
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘वॉशरूम भी नहीं जा सकते’ 7 यात्रियों को छोड़ आगे बढ़ी बस, नरसिंहपुर से जगदलपुर जा रहा था परिवार

Chhattisgarh news, kanker news,
कांकेर

कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद, कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट का आरोप

Congress MLA controversy
कांकेर

राजा ने बनवाया था ये रहस्यमयी शिव मंदिर, आज भी नहीं सूखता चमत्कारी जलकुंड, जानें कांकेर के इस शिवधाम की अनसुनी कहानी

Kanker Shiva Dham
Patrika Special News

कांकेर के 30 भालुओं की होगी ‘घर वापसी’! बारिश बाद बस्तर के जंगलों में शिफ्ट करने की तैयारी

Kanker Bear Shifting
कांकेर

Kanker News: बुझ गया घर का चिराग, मासूम भाई की कलाई पर राखी बांध तीन बहनों ने दी अंतिम विदाई, बिलख पड़े लोग

Kanker news, chhattisgarh news
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.