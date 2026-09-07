कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद, कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट का आरोप

अमन मंडावी को जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी बताया जा रहा है। इसी वजह से घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। वीडियो में घटनास्थल की कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम की शुरुआत किस वजह से हुई और विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ, यह पुलिस जांच तथा संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।