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कांकेर

कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद, कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट का आरोप

Chhattisgarh News:ओवरटेक को लेकर विवाद के बाद कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट करने का आरोप लगा है। मामले में पुलिस जांच जारी है।
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कांकेर

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Love Sonkar

Sep 07, 2026

Congress MLA controversy

कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद (Photo Patrika Create)

Congress MLA controversy: कांकेर जिले में ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद के बाद कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी के बेटे अमन मंडावी पर बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कथित मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मौके पर पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस मामले में अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिसकर्मी दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की ओर से दोनों पक्षों को थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही जाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस अमन मंडावी को अपने साथ थाने लेकर गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बाद में उन्हें सुबह छोड़ दिया गया। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आने की जानकारी नहीं है।

जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बताए जा रहे अमन मंडावी

अमन मंडावी को जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रत्याशी भी बताया जा रहा है। इसी वजह से घटना का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। वीडियो में घटनास्थल की कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन पूरे घटनाक्रम की शुरुआत किस वजह से हुई और विवाद के दौरान वास्तव में क्या हुआ, यह पुलिस जांच तथा संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

अब तक दर्ज नहीं हुई कोई शिकायत

मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथित मारपीट के बावजूद अब तक बस ड्राइवर या कंडक्टर की ओर से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं अमन मंडावी की तरफ से भी घटना को लेकर किसी शिकायत की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में फिलहाल पूरा मामला वायरल वीडियो और सामने आए आरोपों तक सीमित है। घटना में वास्तव में क्या हुआ था, इसकी स्पष्ट तस्वीर संबंधित पक्षों के बयान और पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

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Updated on:

07 Sept 2026 07:48 am

Published on:

07 Sept 2026 07:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद, कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट का आरोप

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