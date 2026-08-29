Kanker News: बुझ गया घर का चिराग, मासूम भाई की कलाई पर राखी बांध तीन बहनों ने दी अंतिम विदाई, बिलख पड़े लोग

परिजनों के अनुसार, हेमराज कुमेटी की तबीयत बिगड़ने पर उसे दंडकवन स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बताया गया कि बच्चे को अलग-अलग समय पर तीन बार स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए समय पर आवश्यक जांच की व्यवस्था नहीं हो सकी। जब बच्चे की हालत अधिक बिगड़ गई तो परिजन उसे नारायणपुर स्थित आश्रम लेकर पहुंचे। वहां बच्चे का एक्स-रे कराया गया। परिजनों के अनुसार, जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि बच्चे के हृदय में छेद होने की समस्या है।