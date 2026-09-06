Jhiram Valley Attack: झीरम घाटी फैसले पर सरगुजा कांग्रेस बोली- इसके लिए NIA जिम्मेदार, पूर्व डिप्टी CM ने उपलब्ध कराए थे कई साक्ष्य

अंबिकापुर. झीरम घाटी हमले के 13 वर्ष बाद आए एनआईए कोर्ट (NIA Court) के फैसले को कांग्रेस ने आधा अधूरा न्याय बताया है। कांग्रेस ने इसके लिये इस घटना की जांच करने वाली एनआईए को इसका जिम्मेदार बताया है। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में इस विषय पर पत्रकार वार्ता की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि एनआई ने शुरुआत से ही मामले की जांच सही दिशा में नहीं की। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल बड़े नक्सली नेताओं (Naxal leaders) की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के बावजूद उनके खिलाफ न तो चार्जशीट दाखिल की गई और न ही उनसे पूछताछ कर हमले के पीछे की साजिश का खुलासा करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव उस समय परिवर्तन यात्रा के संयोजक थे। उन्होंने एनआईए को ऐसे कई साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जो हमले में साजिश की ओर इशारा करते थे।