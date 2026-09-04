Ambikapur News: ख्रीस्त मिलन आश्रम के फादर ने एयरगन से 2 युवकों पर किया फायर, 1 घायल, ग्राउंड में बैठे थे दोनों, देखें Video

अंबिकापुर। अंबिकापुर के रिंग रोड नमनाकला स्थित ख्रीस्त मिलन आश्रम के फादर द्वारा शुक्रवार की दोपहर एयरगन से 2 युवकों पर फायर कर दिया गया। भागने के दौरान एक युवक के गर्दन में एयरगन (Fire from Air gun) के छर्रे लगे, जिससे वह घायल हो गया। युवकों ने डायल-112 को फोन कर मामले की जानकारी दी, फिर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी फादर को गिरफ्तार कर उससे एयरगन बरामद कर लिया है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आश्रम के ग्राउंड में बैठे थे। चोरी के संदेह में फादर द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही जा रही है।