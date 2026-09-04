4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Ambikapur News: ख्रीस्त मिलन आश्रम के फादर ने एयरगन से 2 युवकों पर किया फायर, 1 घायल, ग्राउंड में बैठे थे दोनों, देखें Video

Air gun fire: अंबिकापुर के रिंग रोड नमनाकला में स्थित ख्रीस्त मिलन आश्रम, ग्राउंड में बैठे युवकों को देख चोरी करने के संदेह में गोली चलाने की सामने आई बात
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 04, 2026

Fire from air gun in Ambikapur

Ambikapur News, एयरगन ले जाते आश्रम के लोग, थाने में आरोपी फादर (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर के रिंग रोड नमनाकला स्थित ख्रीस्त मिलन आश्रम के फादर द्वारा शुक्रवार की दोपहर एयरगन से 2 युवकों पर फायर कर दिया गया। भागने के दौरान एक युवक के गर्दन में एयरगन (Fire from Air gun) के छर्रे लगे, जिससे वह घायल हो गया। युवकों ने डायल-112 को फोन कर मामले की जानकारी दी, फिर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी फादर को गिरफ्तार कर उससे एयरगन बरामद कर लिया है। उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक आश्रम के ग्राउंड में बैठे थे। चोरी के संदेह में फादर द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही जा रही है।

शहर के खटिकपारा निवासी 2 युवक एजाज सोनकर और आयुष सोनकर शुक्रवार की दोपहर रिंग रोड स्थित ख्रीस्त मिलन आश्रम नमनाकला के ग्राउंड में बैठे थे। बताया जा रहा है कि दोनों वहां धूम्रपान कर रहे थे। इसी दौरान आश्रम के फादर विनोद तिर्की की नजर उनपर पड़ी। उन्होंने सोचा कि युवक चोरी करने की नीयत से आश्रम परिसर में घुसे हैं।

इसके बाद उन्होंने एयर गन निकालकर दोनों युवकों फायर कर दिया। एयरगन देखकर भाग रहे आयुष सोनकर के गर्दन में छर्रे लगे और वह घायल (Man injured in air gun fire) हो गया। घायल युवक का कहना है कि फादर ने उन्हें गड़ासा लेकर भी दौड़ाया था।

वहीं आश्रम का मेन गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद युवकों ने डायल 112 को फोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंंची और युवकों को निकालकर ले गई। आयुष को पुलिस अस्पताल ले गई, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

पुलिस ने फादर को किया गिरफ्तार

एयरगन के छर्रे से घायल आयुष ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी फादर विनोद तिर्की को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एयरगन बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट (Arms Act) के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि एयरगन से गोली चलने के बाद आश्रम के लोगों ने उसे छिपाने की कोशिश की और कपड़े से ढक कर एयरगन को कार से ले जाया गया। बाद में पुलिस ने एयरगन को जब्त कर लिया। हालांकि आरोपी के पास से गड़ासा जब्त नहीं किया गया है।

Ambikapur Air gun fire case: पुलिस का है ये कहना

इस संबंध में कोतवाली प्रभारी एसआई अखिलेश सिंह ने कहा कि आरोपी फादर ने चोरी की नीयत से आश्रम में घुसने के शक में एयरगन से फायर किया था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Ambikapur News: किशोरी का शव लेकर IG कार्यालय पहुंचे घरवाले, कहा- हमें संदेह है, दोबारा पोस्टमार्टम कराइए

ये भी पढ़ें
Minor girl dead body found hanging

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 06:11 pm

Published on:

04 Sept 2026 06:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Ambikapur News: ख्रीस्त मिलन आश्रम के फादर ने एयरगन से 2 युवकों पर किया फायर, 1 घायल, ग्राउंड में बैठे थे दोनों, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Krishna Janmashtami: सरगुजा के 95 साल पुराने राधा-वल्लभ मंदिर में आज गूंजेगा नंद के घर आनंद भयो, रियासतकालीन विरासत का है हिस्सा

Krishna Janmashtami Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: किशोरी का शव लेकर IG कार्यालय पहुंचे घरवाले, कहा- हमें संदेह है, दोबारा पोस्टमार्टम कराइए

Minor girl dead body found hanging
अंबिकापुर

Toll Plaza Dispute Video: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गाड़ी पर गिरा टोल बूम, सुरक्षाकर्मियों ने कर्मचारी को मारे थप्पड़, CCTV में कैद

Toll barrier fell on Minister Car
अंबिकापुर

Heavy Rain in Ambikapur: कुंडला सिटी में भरा बारिश का पानी, घुटरापारा के मकान भी लबालब, बच्चे बाल्टी से निकालते रहे बाहर

Rain entered in Ambikapur houses
अंबिकापुर

Ambikapur Snake Bite: शोक कार्यक्रम के दौरान तालाब में नहा रही महिला को सांप ने डसा, घर आकर देवर को बताया और सो गई, हुई मौत

Snake bite woman in pond
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.