Krishna Janmashtami: सरगुजा के 95 साल पुराने राधा-वल्लभ मंदिर में आज गूंजेगा नंद के घर आनंद भयो, रियासतकालीन विरासत का है हिस्सा

अंबिकापुर। शहर सहित जिले में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami) धूमधाम से मनाई जा रही है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित सबसे प्राचीन राधा-वल्लभ मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। मंदिर को फूलमालाओं और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। रात 12 बजे भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर विशेष पूजा-अर्चना होगी। इसके बाद भजन-कीर्तन और बधाई गीतों का सिलसिला शुरू होगा। बता दें कि राधा-वल्लभ मंदिर 95 साल पूर्व रियासतकालीन विरासत का हिस्सा है।