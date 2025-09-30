Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Sandhi Puja 2025: महाअष्टमी पर राजसी परंपरा के साथ टीएस सिंहदेव ने की कुलदेवी मां महामाया की संधि पूजा, श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे बंद रहे मंदिर के पट

Sandhi Puja 2025: सरगुजा राज परिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव ने राजसी परंपरा का किया निर्वहन, रघुनाथ पैलेस में कल होगा शस्त्र पूजन

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 30, 2025

Sandhi Puja 2025

TS Singh Dev in Mahamaya mandir (Photo- Patrika)

अंबिकापुर.शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की पूजा मंगलवार को की गई। शक्तिपीठों के साथ दुर्गा पंडालों में जगत जननी की पूजा की गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों व पंडालों में उमड़ी रही। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहे। महाअष्टमी पर जगह-जगह कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से चल रही है। श्रद्धालु माता रानी की आराधना में लीन हैं। मंगलवार को महाअष्टमी की पूजा की गई। महाअष्टमी तिथि पर सरगुजा राज परिवार के टीएस सिंहदेव द्वारा कुलदेवी मां महामाया की राजसी परंपरा के अनुसार संधि पूजा (Sandhi Puja 2025) की गई। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहे।

मां महामाया सरगुजा राजपरिवार की कुलदेवी हैं। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजपरिवार द्वारा परम्पराओं का निर्वहन करते हुए संधि पूजा (Sandhi Puja 2025) की जाती है। इस अवसर पर सरगुजा राजपरिवार द्वारा सर्वप्रथम मां महामाया इसके उपरांत मां समलाया और रघुनाथ पैलेस पहुंच कर फाटक पूजा, द्वार पूजा की जाती है।

इसके बाद औपचारिक रूप से सरगुजा पैलेस के दशहरे की शुरूआत होती है। मां महामाया मंदिर (Sandhi Puja 2025) में राजपुरोहित एवं बैगाओं के माध्यम से पूजा सम्पन्न कराई गई, जबकि पैलेस में फाटक व द्वार पूजा बैगाओं द्वारा की जाती है। सबसे पहले बैगा पूजा उपरांत पैलेस में प्रवेश करते हैं, इसके बाद उनकी अनुमति से राजपरिवार के मुखिया व अन्य सदस्य पैलेस में प्रवेश करते हैं।

पैलेस में स्थित कचहरी में गद्दी पर सरगुजा राजपरिवार के मुखिया बैठते हैं और मौजूद लोगों से हाल-चाल लेते हैं। सरगुजा राजपरिवार के मुखिया एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस अवसर पर परिवार के परम्पराओं का निर्वहन करते हुए पूजा अर्चना (Sandhi Puja 2025) की।

TS Singh Dev in Palace (Photo- Patrika)

संधि पूजा अवसर पर राजपुरोहित द्विपेश पांडेय, बालकृष्ण पाठक, डॉ. एमपी अग्रवाल, शशिभाल सिंह, इन्द्रजीत सिंह धंजल, विनोद गुप्ता, आशीष वर्मा, अनिल सिंह, अमित सिंह, सतीश बारी, ऋषिकेश मिश्रा, सी. अनिल, नवीन अग्रवाल सहित मंदिर के पुजारी उपस्थित थे।

रघुनाथ पैलेस में किया जाएगा शस्त्र पूजन

सरगुजा राजपरिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव द्वारा गुरुवार को विजया दशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन रघुनाथ पैलेस में किया जाएगा। राजपुरोहित द्वारा पूजा (Sandhi Puja 2025) कराई जाएगी। इसके बाद रघुनाथ पैलेस कचहरी में टीएस सिंहदेव आमजनों से मुलाकात करेंगे एवं नीलकंठ पूजा सम्पन्न होगी।

Sandhi Puja 2025: मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़

महाअष्टमी (Sandhi Puja 2025) व नवमी के अवसर पर महामाया मंदिर, समलाया मंदिर, मां दुर्गा शक्तिपीठ गांधी चौक, संत हरकेवल मंदिर, काली मंदिर, रघुनाथपुर मंदिर, शीतला मंदिर सहित शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से लगी रही। लोगों ने विधि-विधान से पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की।

ये भी पढ़ें

Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार
अंबिकापुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Sandhi Puja 2025: महाअष्टमी पर राजसी परंपरा के साथ टीएस सिंहदेव ने की कुलदेवी मां महामाया की संधि पूजा, श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे बंद रहे मंदिर के पट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Mother murder: मां ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो डंडे से पीट-पीटकर मार डाला, पिता और बहन की भी पिटाई, फिर रातभर सोया शव के पास

Mother murder
अंबिकापुर

Mercedes car fraud: मर्सिडीज कार दिलाने के नाम पर डॉक्टर से हुई थी 48 लाख की ठगी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

Mercedes Car fraud
अंबिकापुर

BJP Surguja: भाजपा सरगुजा जिला के पदाधिकारियों की घोषणा, जानिए किसे मिला कौन सा पद? युवाओं को दी गई तरजीह

BJP Surguja
अंबिकापुर

Drug injection smuggling: Video: 1.75 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ सप्लायर गिरफ्तार, ऑफिसर बोले- कई बार हमें दे चुका था चकमा

Drug injection smuggling
क्राइम

Bangali Durga Puja: अंबिकापुर में 1949 से भव्य दुर्गा पूजा मना रहा बंग समाज, कोलकाता से आते हैं पुरोहित, चावल के राक्षस की दी जाती है बलि

Bangali Durga Puja
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.