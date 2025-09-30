Sandhi Puja 2025: महाअष्टमी पर राजसी परंपरा के साथ टीएस सिंहदेव ने की कुलदेवी मां महामाया की संधि पूजा, श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे बंद रहे मंदिर के पट

अंबिकापुर.शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की पूजा मंगलवार को की गई। शक्तिपीठों के साथ दुर्गा पंडालों में जगत जननी की पूजा की गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों व पंडालों में उमड़ी रही। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहे। महाअष्टमी पर जगह-जगह कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से चल रही है। श्रद्धालु माता रानी की आराधना में लीन हैं। मंगलवार को महाअष्टमी की पूजा की गई। महाअष्टमी तिथि पर सरगुजा राज परिवार के टीएस सिंहदेव द्वारा कुलदेवी मां महामाया की राजसी परंपरा के अनुसार संधि पूजा (Sandhi Puja 2025) की गई। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहे।