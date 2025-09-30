Sandhi Puja 2025: महाअष्टमी पर राजसी परंपरा के साथ टीएस सिंहदेव ने की कुलदेवी मां महामाया की संधि पूजा, श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे बंद रहे मंदिर के पट

TS Singh Dev in Mahamaya mandir (Photo- Patrika)
अंबिकापुर.शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी की पूजा मंगलवार को की गई। शक्तिपीठों के साथ दुर्गा पंडालों में जगत जननी की पूजा की गई। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देवी मंदिरों व पंडालों में उमड़ी रही। सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लोग कतार में खड़े रहे। महाअष्टमी पर जगह-जगह कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से चल रही है। श्रद्धालु माता रानी की आराधना में लीन हैं। मंगलवार को महाअष्टमी की पूजा की गई। महाअष्टमी तिथि पर सरगुजा राज परिवार के टीएस सिंहदेव द्वारा कुलदेवी मां महामाया की राजसी परंपरा के अनुसार संधि पूजा (Sandhi Puja 2025) की गई। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए 2 घंटे तक मंदिर के पट बंद रहे।
मां महामाया सरगुजा राजपरिवार की कुलदेवी हैं। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजपरिवार द्वारा परम्पराओं का निर्वहन करते हुए संधि पूजा (Sandhi Puja 2025) की जाती है। इस अवसर पर सरगुजा राजपरिवार द्वारा सर्वप्रथम मां महामाया इसके उपरांत मां समलाया और रघुनाथ पैलेस पहुंच कर फाटक पूजा, द्वार पूजा की जाती है।
इसके बाद औपचारिक रूप से सरगुजा पैलेस के दशहरे की शुरूआत होती है। मां महामाया मंदिर (Sandhi Puja 2025) में राजपुरोहित एवं बैगाओं के माध्यम से पूजा सम्पन्न कराई गई, जबकि पैलेस में फाटक व द्वार पूजा बैगाओं द्वारा की जाती है। सबसे पहले बैगा पूजा उपरांत पैलेस में प्रवेश करते हैं, इसके बाद उनकी अनुमति से राजपरिवार के मुखिया व अन्य सदस्य पैलेस में प्रवेश करते हैं।
पैलेस में स्थित कचहरी में गद्दी पर सरगुजा राजपरिवार के मुखिया बैठते हैं और मौजूद लोगों से हाल-चाल लेते हैं। सरगुजा राजपरिवार के मुखिया एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस अवसर पर परिवार के परम्पराओं का निर्वहन करते हुए पूजा अर्चना (Sandhi Puja 2025) की।
संधि पूजा अवसर पर राजपुरोहित द्विपेश पांडेय, बालकृष्ण पाठक, डॉ. एमपी अग्रवाल, शशिभाल सिंह, इन्द्रजीत सिंह धंजल, विनोद गुप्ता, आशीष वर्मा, अनिल सिंह, अमित सिंह, सतीश बारी, ऋषिकेश मिश्रा, सी. अनिल, नवीन अग्रवाल सहित मंदिर के पुजारी उपस्थित थे।
सरगुजा राजपरिवार के मुखिया टीएस सिंहदेव द्वारा गुरुवार को विजया दशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन रघुनाथ पैलेस में किया जाएगा। राजपुरोहित द्वारा पूजा (Sandhi Puja 2025) कराई जाएगी। इसके बाद रघुनाथ पैलेस कचहरी में टीएस सिंहदेव आमजनों से मुलाकात करेंगे एवं नीलकंठ पूजा सम्पन्न होगी।
महाअष्टमी (Sandhi Puja 2025) व नवमी के अवसर पर महामाया मंदिर, समलाया मंदिर, मां दुर्गा शक्तिपीठ गांधी चौक, संत हरकेवल मंदिर, काली मंदिर, रघुनाथपुर मंदिर, शीतला मंदिर सहित शहर के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से लगी रही। लोगों ने विधि-विधान से पूजा अर्चना कर अपने परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना की।
