Ambikapur Snake Bite: सुबह 4 बजे महिला ने कहा- पीठ में कुछ काट लिया है, पति ने बच्चों को हटाकर देखा तो बिस्तर पर लेटा था करैत, हुई मौत

अंबिकापुर. सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंपापुर में शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे करैत सांप (Snake bite to woman) ने महिला को डस लिया। महिला पति व बच्चों के साथ जमीन में बिस्तर लगाकर सोई थी। उसने उठकर पति से कहा कि पीठ में कुछ काट लिया है। जब पति ने बच्चों को हटाकर देखा तो बिस्तर में करैत सांप लेटा हुआ था। पीठ पर सांप के डसने के निशान देख आनन-फानन में पत्नी को वह लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां से रेफर किए जाने के बाद अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज शुरु होने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में जहरीले जीव के काटने से एक युवक की मौत हो गई।