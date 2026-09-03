Ambikapur News: किशोरी का शव लेकर IG कार्यालय पहुंचे घरवाले, कहा- हमें संदेह है, दोबारा पोस्टमार्टम कराइए

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करौंधा में मंगलवार को नाबालिग आदिवासी किशोरी की की मौत का मामला सामने आया था। उसका शव (Minor girl body found hanging) फंदे पर झूलता मिला था। वह कुछ समय से परिचितों के घर रह रही थी। वहीं वह किशोरी गांव के ही श्रवण जायसवाल के घर में रहकर घरेलू काम करती थी। परिजन और समाज के लोगों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। गुरुवार को देर शाम परिजन उसका शव लेकर अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि आईजी की ओर से मामले में जांच का आश्वासन दिया गया है।