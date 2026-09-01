Ambikapur News: क्रिप्टोकरेंसी में 1 साल में 10 हजार का 1 लाख करने का झांसा, फरार आरोपी गिरफ्तार, 5 पहले ही जा चुके हैं जेल

अंबिकापुर। क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 10 हजार रुपए की ठगी (Fraud in the name of cryptocurrency) के मामले में मणिपुर पुलिस ने फरार 6वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। आरोपियों ने शहर के एक निजी होटल में जुलाई माह में ट्रेनिंग के नाम पर पीडि़त समेत अन्य लोगों को बुलाया था। गिरफ्तार आरोपी ने पहचान का फायदा उठाते हुए पीडि़त को भी होटल में बुलाया था। यहां उसे बताया गया कि क्रिप्टोकरेंसी में 10 हजार रुपए निवेश करने पर 1 साल में 10 लाख हो जाएंगे।