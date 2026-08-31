Ambikapur News: कांग्रेस नेता की बेरहमी से पिटाई मामला: एसपी से मिले कांग्रेसी, कहा- BJP नेता का भी एफआईआर में दर्ज करें नाम

अंबिकापुर। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू (Congress leader Gurupreet Singh Siddhu) एवं उनकी पत्नी पर जानलेवा हमले में निष्पक्ष जांच की मांग कांग्रेसियों ने की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को एसपी से मिला। उन्होंने कांग्रेसियों को पुलिस प्रोटेक्शन देने तथा गुरुप्रीत सिंह पर हमले में संदेह के दायरे में मौजूद लोगों का नाम भी एफआईआर में जोडऩे की मांग की है। बता दें कि 29 अगस्त की रात कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिह सिद्धु के घर घुसकर उनकी एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई थी। इस जानलेवा हमले में घायल गुरुप्रीत सिंह सिद्धू का इलाज रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में जारी है।