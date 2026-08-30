Surguja News: वन कर्मियों ने घर से बाहर बुलाया, कहा- तुम रामप्रसाद हो न, मीडियाबाजी करते हो, फिर मारे कई थप्पड़

लखनपुर। सरगुजा जिले में एक ओर जंगलों की अवैध कटाई और वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन मामलों को सामने लाने वाले ग्रामीणों के साथ कथित अभद्रता और मारपीट (Forest guards beaten villager) का मामला सामने आया है। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोसंगा निवासी रामप्रसाद ने वन विभाग के कर्मचारियों पर उनके साथ गाली-गलौज करने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। घटना के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी रामनिवास दहायत के मौके पर मौजूद होने की बात भी ग्रामीणों ने कही है। हालांकि, रेंजर ने अपने सामने किसी भी तरह की मारपीट होने से इनकार किया है।