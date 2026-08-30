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अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर हुआ जानलेवा हमला, BJP नेता पर लगा बड़ा आरोप

BJP Leader Prakash Sahu: अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर घर में घुसकर हमला किया गया। 15-20 लोगों पर मारपीट का आरोप है, जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोट आई।
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अंबिकापुर

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Shradha Jaiswal

Aug 30, 2026

Chhattisgarh News

Chhattisgarh News: भाजपा नेता पर लगा बड़ा आरोप(photo-patrika)

Congress Leader Attack: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर शनिवार देर रात घर में घुसकर हमला किया गया। आरोप है कि 15 से 20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोट आई। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुरानी राजनीतिक रंजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता पर हमला कराने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा नेता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

Gurupreet Singh Sidhu: हथियारों से लैस होकर घर पहुंचे बदमाश

मामला मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्रीपारा इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, शनिवार रात हथियारों से लैस करीब 15 से 20 लोग कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे। आरोप है कि घर में घुसने के बाद उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। हमले में सिद्धू की आंख में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है।

पुरानी राजनीतिक रंजिश का एंगल

घटना के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश की बात भी सामने आ रही है। गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विवाद के चलते उनके साथ यह हमला कराया गया। सिद्धू का दावा है कि सोशल मीडिया पर भाजपा नेता के खिलाफ किए जा रहे पोस्ट को लेकर उन पर शक किया जा रहा था। इसी वजह से भाजपा नेता के समर्थक उनके घर पहुंचे और विवाद के बाद मारपीट शुरू कर दी।

भाजपा नेता प्रकाश साहू पर लगाया आरोप

कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू ने हमले के पीछे भाजपा नेता प्रकाश साहू का हाथ होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुरानी राजनीतिक रंजिश के कारण उनके खिलाफ हमला करवाया गया। सिद्धू ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पहले ही आईजी को अपनी जान को खतरा होने की जानकारी दी थी। उनका आरोप है कि पूर्व में भी उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

प्रकाश साहू बोले- आरोप बेबुनियाद

वहीं, भाजपा नेता प्रकाश साहू ने कांग्रेस नेता के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साहू का दावा है कि गुरुप्रीत सिंह सिद्धू से उनकी पुरानी राजनीतिक रंजिश है और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही आईजी को आवेदन देकर ऐसी आशंका जताई थी।

पुलिस जांच में सामने आएगी सच्चाई

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमले में शामिल लोगों की पहचान, घटना की वास्तविक वजह और राजनीतिक विवाद की भूमिका समेत सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस जांच और आरोपियों की पहचान के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी।

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Updated on:

30 Aug 2026 01:53 pm

Published on:

30 Aug 2026 01:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर हुआ जानलेवा हमला, BJP नेता पर लगा बड़ा आरोप

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