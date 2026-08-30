अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर हुआ जानलेवा हमला, BJP नेता पर लगा बड़ा आरोप

Congress Leader Attack: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस नेता गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर शनिवार देर रात घर में घुसकर हमला किया गया। आरोप है कि 15 से 20 लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसमें उनकी आंख में गंभीर चोट आई। घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुरानी राजनीतिक रंजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता पर हमला कराने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा नेता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।