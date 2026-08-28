Surguja Crime: 20 हजार की चोरी के शक में युवक ने महिला को बेदम पीटा, पति से बोला- तुम्हारी पत्नी बेहोश पड़ी है, हुई मौत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर में चोरी के शक में एक महिला की बेरहमी से मारपीट किए जाने के बाद मौत (Woman murder) हो गई। पड़ोस में रहने वाले युवक ने गुरुवार की सुबह 20 हजार रुपए चोरी करने का आरोप लगाकर महिला की डंडे से बेदम पिटाई की थी। मारपीट में महिला का पैर टूट गया और उसे गंभीर चोटें आईं। कई घंटे तक घायल अवस्था में पड़े रहने व समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। आरोपी ने महिला के पति को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। जब वह पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। जिंदा होने की आस में वह उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है।