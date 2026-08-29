BJP Chhattisgarh: अब पता चलेगा किस नेता में कितना दम! BJP ने निकाय चुनाव में बांटी बड़ी जिम्मेदारियां

वहीं रायपुर नगर निगम में महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौर को सहप्रभारी बनाया गया है। जामुल नगरपालिका में CSIDC अध्यक्ष राजीव अग्रवाल प्रभारी और दुर्ग महापौर अलका बाघमारे सहप्रभारी होंगी। खैरागढ़ में पूर्व विधायक लाभचंद बाफना और सारंगढ़ में पूर्व विधायक रजनीश सिंह को प्रभारी बनाया गया है। प्रेमनगर नगर पंचायत में ललनप्रताप सिंह प्रभारी और विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते सहप्रभारी होंगी। इसके अलावा नरहरपुर की जिम्मेदारी विधायक नीलकंठ टेकाम और भैरमगढ़ की जिम्मेदारी विधायक चेतराम अटामी को सौंपी गई है।