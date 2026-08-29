10 लाख आबादी को मिलेगी राहत? रायपुर में पहली बार लागू होगा लेनिंग सिस्टम, जानें क्या बदलेगा?

रायपुर@अजय रघुवंशी।Traffic Rules: राजधानी रायपुर के सबसे व्यस्त जोरा-टाटीबंध-कुम्हारी मार्ग पर अब ट्रैफिक व्यवस्था का नया प्रयोग होने जा रहा है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर पहली बार लेनिंग सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू की गई है। इसमें भारी वाहनों को बाईं तरफ की लेन में चलना अनिवार्य किया जाएगा। एनएचएआई और यातायात पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रिंग रोड-1 पर यह व्यवस्था लागू होगी। वर्तमान में कई स्थानों पर इसके बोर्ड लगाए गए हैं।