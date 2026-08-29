बिलासपुर से माल भेजने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे की नई योजना में 20% तक मिलेगी छूट

योजना की विशेषता है कि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली पात्र माल खेप पर माल भाड़े में छूट रेलवे की व्यवस्था के माध्यम से लागू होगी। इसके लिए ग्राहक को प्रत्येक पात्र खेप के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। छूट केवल रेलवे की ओर से निर्धारित एवं अधिसूचित खाली प्रवाह दिशाओं में पात्र माल पर लागू होगी। संबंधित दिशा, माल की पात्रता, छूट की दर व अन्य शर्तें निर्धारित रेलवे प्रावधानों के अनुसार होंगी। इससे उद्योगों, व्यापारियों और अन्य माल ग्राहकों के लिए अपने उत्पादों को कम लागत में दूर-दराज के क्षेत्रों और नए बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।