CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में बारिश ने पार किया 100% का आंकड़ा, जानिए किस जिले में कितना पानी

CG Monsoon Update: छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन में अब तक बारिश की स्थिति सामान्य से बेहतर बनी हुई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून से 28 अगस्त 2026 तक प्रदेश में औसतन 855.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले 10 वर्षों के औसत 849.3 मिमी का 100.8 प्रतिशत है। वहीं, 28 अगस्त को प्रदेश में औसतन 6.4 मिमी बारिश हुई। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश का वितरण हालांकि एक जैसा नहीं रहा। कुछ जिलों में सामान्य से काफी अधिक बारिश हुई है, जबकि कई जिले अब भी औसत से पीछे चल रहे हैं।