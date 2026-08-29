छत्तीसगढ़ में मानसून लेगा यू-टर्न, बंगाल की खाड़ी का सिस्टम बढ़ाएगा बारिश की तीव्रता, जानें मौसम विभाग का अनुमान

Chhattisgarh Weather: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दायरा और उसकी तीव्रता बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में अब तक हुई मौसमी बारिश सामान्य से करीब 3 प्रतिशत कम है। ऐसे में नए मौसम सिस्टम से होने वाली बारिश से इस कमी की भरपाई होने की उम्मीद है।